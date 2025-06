Polícia aponta cunhada como principal suspeita de mandar matar empresária do ramo de cerâmica em SP

A polícia investiga a cunhada como principal suspeita de mandar matar Rosana Bragagnolo, de 54 anos, empresária do ramo de cerâmica, em Itu, no interior de São Paulo. O assassinato ocorreu em junho de 2018 e, sete anos depois, quatro suspeitos de envolvimento no crime foram presos. No entanto, os mandados de busca e apreensão não foram suficientes para que os agentes localizassem a cunhada da vítima.



