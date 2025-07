Motociclista realiza manobra incrível após acidente em Mogi das Cruzes (SP) Marco Antônio escapa ileso de colisão impressionante Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h42 ) twitter

Motociclista colide com carro, é arremessado e cai de pé em Mogi das Cruzes (SP)

Em Mogi das Cruzes (SP), um acidente inusitado chamou atenção quando Marco Antônio, um motociclista de 26 anos, colidiu com um carro que fazia uma conversão à esquerda. Lançado pelo impacto, Marco surpreendeu ao realizar uma manobra acrobática e cair de pé do outro lado do veículo, saindo ileso do incidente.

O motorista do carro assumiu a responsabilidade pelo acidente e se comprometeu a pagar pelos danos na motocicleta. A falta de sinalização no cruzamento é uma preocupação dos moradores locais, que relatam acidentes frequentes na área.

Nas redes sociais, o vídeo do acidente foi amplamente compartilhado, gerando comparações humorísticas com cenas de filmes de ação e ginastas olímpicos. Especialistas em segurança no trânsito destacam a importância do uso de equipamentos adequados para motociclistas, embora no caso de Marco, tenha sido a sorte que desempenhou papel crucial.

A prefeitura de Mogi das Cruzes foi contatada sobre possíveis melhorias na sinalização do local para prevenir futuros acidentes.

