Motociclista realiza série de ataques contra mulheres em Barueri (SP) Moradoras alteram rotinas por medo de abordagens violentas nas primeiras horas do dia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h23 )

Um motociclista tem causado pânico entre as mulheres de Barueri, na Grande São Paulo, com abordagens violentas logo no início da manhã. Em um dos casos, uma jovem de 19 anos conseguiu escapar após lutar com o agressor, com a ajuda de um guarda civil municipal de folga. Pelo menos cinco incidentes semelhantes ocorreram no último mês e meio, e as vítimas acreditam que o mesmo indivíduo esteja envolvido. As mulheres da região estão mudando seus horários e rotas para evitar novos confrontos.

Os ataques ocorrem em áreas de pouco movimento, principalmente em ruas residenciais. As abordagens são feitas de forma agressiva, e as vítimas relatam que o homem utiliza uma motocicleta preta. Em um dos episódios, uma mulher foi encurralada, mas conseguiu se libertar após reagir e desestabilizar o criminoso.

Os moradores da área expressam preocupação com a segurança, especialmente ao sair de casa para trabalhar ou levar os filhos à escola. A polícia foi informada dos casos, e as vítimas afirmam que podem reconhecer o suspeito. A comunidade espera que medidas sejam tomadas para capturar o responsável e restaurar a tranquilidade na região.

