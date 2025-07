Motorista de aplicativo escapa de assalto ao notar que suspeitos estavam desarmados Motorista em São Paulo foge após perceber que assaltantes simulavam estar armados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h23 ) twitter

Motorista de aplicativo foge de assalto ao perceber que suspeitos estavam desarmados em São Paulo

Em São Paulo, um motorista de aplicativo conseguiu escapar de uma tentativa de assalto ao perceber que os suspeitos não estavam armados. Durante a madrugada, ele aceitou uma corrida onde o passageiro mencionou precisar buscar um colega de trabalho. Ao chegar ao ponto combinado, o suposto colega entrou no veículo e anunciou o assalto.

O motorista notou que o objeto que o suspeito segurava era um celular, não uma arma de fogo. Aproveitando a oportunidade, ele acelerou o carro, fazendo com que um dos suspeitos saltasse do veículo em movimento. Posteriormente, ele registrou um boletim de ocorrência na polícia. As imagens do incidente foram capturadas pela câmera interna do carro, mas os criminosos ainda não foram identificados.

Assista ao vídeo - Motorista de aplicativo foge de assalto ao perceber que suspeitos estavam desarmados em São Paulo

