Motorista de aplicativo é atacada por golpes de faca durante corrida em SP

Motorista de aplicativo salta de carro em movimento após ser atacada por passageiro em SP

A motorista de aplicativo Meice Cabral foi atacada enquanto realizava uma corrida até Francisco Morato, na Grande São Paulo. Um homem se apresentou como sobrinho da passageira que havia solicitado a viagem e atacou Meice dentro do carro. Durante o trajeto de 40 minutos, o passageiro parecia amigável, mas ao chegar em uma área isolada, revelou suas intenções e começou a agredir Meice com golpes de faca.

Meice, professora de educação infantil que dirige para aplicativos para complementar a renda, encontrou coragem para lutar com o agressor e conseguiu escapar ao pular do veículo em movimento. O criminoso também saltou do carro antes de fugir.

Após a fuga do agressor, Meice conseguiu acionar o freio de mão do veículo em movimento, chamando a atenção de vizinhos que rapidamente vieram em seu auxílio. Eles ajudaram a estancar seus ferimentos e estavam prontos para perseguir o suspeito.

A empresa responsável pelo aplicativo excluiu o perfil da usuária que solicitou a corrida, enquanto a Secretaria de Segurança Pública continua investigando o caso. Meice expressou sua preocupação com o suspeito ainda solto.

