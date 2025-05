Motorista de aplicativo sobrevive após tentativa de assalto em São Roque (SP) Três suspeitos foram presos após ataque a motorista que tentou fugir Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h48 ) twitter

Motorista por aplicativo é baleado durante tentativa de assalto em São Roque (SP)

Um motorista de aplicativo foi alvo de uma tentativa de assalto em São Roque, São Paulo, quando três homens armados o atacaram. Durante a ação, ele tentou escapar acelerando o veículo, mas acabou atingido por disparos na perna e no rosto. Antes de perder o controle do carro e colidir com uma palmeira, conseguiu ligar para a esposa pedindo socorro.

A polícia prendeu três suspeitos envolvidos no crime. Dois deles estavam no carro durante o assalto, enquanto o terceiro forneceu os dados para o cadastro no aplicativo. O motorista sobreviveu aos ferimentos, passou por cirurgia e está em condição estável. A bravura demonstrada por ele ajudou a evitar um desfecho trágico.

Assista em vídeo - Motorista por aplicativo é baleado durante tentativa de assalto em São Roque (SP)

