Motorista desvia de falsa blitz e escapa de emboscada na Imigrantes

Alessandro Araújo, motorista de aplicativo com mais de duas décadas de experiência, enfrentou uma tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes ao encontrar uma falsa blitz organizada por criminosos. Ao notar algo suspeito nos cones colocados na via, decidiu não parar e desviou dos cones ao perceber a presença dos assaltantes, garantindo que ele e sua passageira escapassem ilesos.

Durante a corrida, Alessandro transportava uma veterinária que retornava ao lar após um dia de trabalho no ABC Paulista. Giovana estava adormecida no banco traseiro quando o motorista usou sua experiência para evitar a emboscada. Ela descreveu o incidente como assustador e expressou gratidão pela habilidade demonstrada por Alessandro.

Em resposta ao ocorrido, a Polícia Militar anunciou que intensificará o patrulhamento na área, enquanto a concessionária responsável pela rodovia comprometeu-se a colaborar com as autoridades para prevenir ameaças semelhantes. Alessandro continuará trabalhando à noite com maior cautela, destacando a importância da vigilância nas estradas para proteger motoristas e passageiros.

