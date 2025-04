Motorista embriagado invade calçada e atropela pedestre em Guarulhos (SP) Erick Rodrigo Batista fugiu sem prestar socorro após acidente fatal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h58 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista de carro de luxo é preso após invadir a calçada, atropelar e matar pedestre na Grande SP

Em Guarulhos (SP), um motorista de carro de luxo invadiu a calçada, atropelando mortalmente um pedestre. Erick Rodrigo Batista, identificado como autor do atropelamento, fugiu sem prestar socorro, mas foi detido pela polícia posteriormente. Em depoimento, ele confessou ter consumido pelo menos oito garrafas de cerveja antes do incidente.

Erick relatou à polícia que começou a beber por volta das 16 horas em um happy hour com colegas. Testemunhas ajudaram a localizar o veículo abandonado a cerca de 2,5 km do local do acidente. A vítima, Cristiano, era garçom e estava a caminho de seu segundo trabalho quando foi atingido.

O delegado responsável pelo caso já solicitou a conversão da prisão em preventiva. Erick Rodrigo Batista enfrenta acusações de homicídio doloso, omissão de socorro e dirigir embriagado. A audiência de custódia determinará os próximos passos do processo judicial.

Assista em vídeo - Motorista de carro de luxo é preso após invadir a calçada, atropelar e matar pedestre na Grande SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!