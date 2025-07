Motorista escapa ileso após árvore cair sobre carro em São Paulo Incidente levanta preocupações sobre segurança na zona sul da capital Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h03 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um motorista escapou ileso após uma árvore cair sobre seu carro na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo.

Jefferson Cardozo conseguiu se salvar ao se abaixar rapidamente, mas seu veículo foi considerado perda total.

Moradores estão preocupados com a frequência de quedas de árvores na região, especialmente durante ventanias.

A prefeitura não respondeu sobre a situação até o fechamento da reportagem, e moradores estão frustrados com a burocracia para solicitar manutenções.

‘Nasci de novo’, diz motorista que escapou sem ferimentos de queda de árvore sobre carro

Um incidente na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, deixou um carro destruído após ser atingido por uma árvore. Jefferson Cardozo estava no veículo no momento da queda, mas conseguiu escapar sem ferimentos ao se abaixar rapidamente. Ele havia parado o carro para fazer uma manobra quando a árvore desabou.

O carro pertencia ao irmão de Jefferson, Douglas, e ficou com perda total, resultando em um prejuízo significativo já que não possuía seguro. Moradores expressaram preocupação com a frequência de quedas de árvores na região, especialmente durante ventanias. A árvore havia sido inspecionada pela prefeitura no início do ano e não foi considerada perigosa na ocasião.

No mesmo dia, outras duas árvores caíram em locais próximos, aumentando os temores sobre a segurança na área. A responsabilidade pela manutenção das árvores envolve tanto a prefeitura quanto a empresa de energia elétrica. Moradores relatam frustração com a burocracia para solicitar podas ou remoções necessárias.

A prefeitura ainda não respondeu sobre o caso até o fechamento da reportagem. Para solicitar a poda de árvores, moradores podem entrar em contato com a administração municipal via telefone ou internet.

