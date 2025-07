Motorista foge após colisão com Porsche na Castelo Branco Acidente em Barueri deixa motorista ferida e polícia investiga fuga Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h38 ) twitter

Motorista de Porsche foge após grave acidente em Barueri (SP)

Um grave acidente ocorreu na rodovia Castelo Branco, em Barueri (SP), envolvendo uma Porsche de luxo e um carro vermelho. A motorista do carro vermelho, Maria Carolina Paz, foi levada ao hospital após a colisão. A Polícia Civil investiga o caso, pois o motorista da Porsche teria fugido do local com três mulheres após pedir carona a outro veículo.

O acidente aconteceu quando a Porsche colidiu com o carro vermelho em alta velocidade, fazendo-o rodar na pista e atingir um caminhão. O motorista do caminhão está colaborando com a investigação policial. Testemunhas relataram que o motorista da Porsche seria um influenciador digital que fugiu após o acidente.

Além disso, uma das mulheres no carro de luxo agrediu um cinegrafista que registrava o ocorrido. A polícia busca identificar todos os envolvidos no caso de lesão corporal e agressão. Os veículos foram removidos da rodovia, com a Porsche apreendida para investigação.

