Motorista que atropelou cadeirante em São Paulo é identificado pela polícia Veículo usado no atropelamento foi encontrado em oficina na zona leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia identifica motorista que atropelou e matou cadeirante em São Paulo

A polícia identificou o motorista responsável pelo atropelamento e morte de André Luís Ribeiro Campelo, um tatuador cadeirante de 51 anos, ocorrido no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O acidente ocorreu quando André precisou desviar dos buracos na calçada e seguir pelo asfalto, onde foi atingido por um veículo.

O carro envolvido no incidente foi localizado em uma oficina, onde estava para reparos. A família do motorista alegou desconhecimento do ocorrido. A namorada do motorista, que é advogada, informou que ele se apresentará à delegacia em breve.

André Campelo era reconhecido na região por seu trabalho artístico e havia saído de um evento cultural quando o acidente aconteceu. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas agora, com a identificação, as autoridades aguardam sua apresentação às autoridades.

Assista ao vídeo - Polícia identifica motorista que atropelou e matou cadeirante em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!