Motorista reage a assalto e atropela criminosos no Ipiranga Após a reação, suspeitos foram localizados pela polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 13h02 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h51 )

RESUMO DA NOTÍCIA Motorista no Ipiranga reage a assalto e atropela dois criminosos em uma moto.

Assaltantes tentaram roubar o celular da vítima após quebrar o vidro do carro.

Polícia detém os suspeitos que tentavam fugir e já tinham antecedentes criminais.

Celular roubado foi recuperado, e a moto utilizada apresentava sinais de adulteração.

No bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo, um motorista reagiu a um assalto jogando seu carro contra dois homens em uma moto que haviam roubado seu celular. Após quebrar o vidro do veículo para roubar o aparelho, os criminosos tentaram fugir a pé após serem atingidos pelo carro.

A vítima acionou a polícia imediatamente após o incidente. Em buscas rápidas na área, os suspeitos foram localizados tentando entrar em um carro de aplicativo e detidos em flagrante. Um dos detidos já possuía antecedentes criminais por roubo.

O celular roubado foi recuperado com os assaltantes, que foram reconhecidos pela vítima devido às suas vestimentas. A motocicleta usada no crime apresentava sinais de adulteração, levantando suspeitas de que também era roubada. A polícia continua investigando possíveis conexões dos detidos com outros crimes na região.

