Motorista sequestrada ao chegar em casa em Guarujá (SP) Seis homens armados abordaram a vítima em motocicletas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h11 )

Motorista é sequestrada quando chegava em casa em Guarujá (SP)

Uma motorista foi surpreendida por seis homens armados que chegaram em três motocicletas ao chegar em sua residência na orla de Guarujá, São Paulo.

Os criminosos revistaram a vítima e a colocaram no banco traseiro do próprio carro, levando-a como refém. A Secretaria de Segurança Pública está analisando as imagens para identificar os suspeitos envolvidos no crime.

