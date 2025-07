Mulher devolve plantas furtadas após matéria no Balanço Geral Caso ocorreu em marcenaria no Ipiranga e foi resolvido após ampla divulgação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 12h55 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h55 ) twitter

Mulher que furtou plantas de marcenaria em SP devolve os vasos após reportagem do Balanço Geral

Uma mulher flagrada furtando plantas de uma marcenaria no bairro do Ipiranga, em São Paulo, decidiu devolver os vasos depois que o caso foi destacado em uma reportagem do Balanço Geral. As imagens de segurança captaram o momento em que ela pegou os pés de lavanda e boldo da frente do estabelecimento. A situação obteve grande visibilidade nas redes sociais, levando à devolução das plantas e à apresentação de um pedido de desculpas por parte da infratora.

A devolução ocorreu quando a mulher, que teria assistido à reportagem, retornou ao local onde havia realizado o furto. Além de devolver as plantas, ela deixou um bilhete pedindo desculpas pelo transtorno causado. Essa situação chamou a atenção do proprietário da marcenaria, Felipe, que fez um vídeo para agradecer a devolução e comentou seu entusiasmo pelo cultivo de plantas.

Felipe destacou a importância do caso como exemplo de resolução pacífica, expressando gratidão pelo retorno dos itens e elogiando a atitude da mulher em corrigir o ato. Ele também ofereceu compartilhar mudas das plantas caso ela ou outros interessados queiram, desde que solicitado de forma apropriada.

Assista ao vídeo - Mulher que furtou plantas de marcenaria em SP devolve os vasos após reportagem do Balanço Geral

