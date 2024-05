Balanço Geral |Do R7

‘Mulher mais batalhadora que eu já vi’, lamenta filho da PM morta após suposto encontro amoroso O corpo da agente foi encontrado com sinais de agressão e não há indícios do paradeiro do principal suspeito

Policial militar é encontrada morta após suposto encontro amoroso (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanhou o caso de Ana Paula Campos, 48 anos, uma policial militar encontrada morta com marcas de agressões, em uma casa em Diadema, na Grande São Paulo. A vítima estava desaparecida desde sábado (4) e uma das linhas de investigação é que a policial tenha sido morta após marcar um encontro amoroso por meio de um aplicativo de namoro.

Ana Paula saiu de casa por volta das 16 horas e, segundo a polícia, ela disse ao irmão que seguiria para o litoral de São Paulo. A policial tinha um carro prata e foi dirigindo até o local do suposto encontro. O carro dela foi flagrado por câmeras de segurança depois de sua morte.

Segundo a investigação, o carro foi localizado na Avenida Brás Leme, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, cerca de 35 km de onde o corpo de Ana Paula foi encontrado. O local no qual o cadáver foi descoberto era em um terreno grande, no qual há construídas quatro casas, todas muito simples com apenas dois cômodos.

Segundo a polícia, o inquilino do imóvel já tinha pedido rescisão do contrato, inclusive já havia feito a mudança, mas disse a proprietária que voltaria para buscar o que faltava. A dona do imóvel achou estranho porque ele não apareceu, então ela pediu para o primo, que também mora em uma dessas casas, para entrar pela janela.

Quando ele entrou, sentiu o cheiro forte e encontrou o corpo da policial com sinais de violência. Uma das linhas de investigação apontou para o inquilino como suspeito do crime. O homem está desaparecido.

No Instituto Médico Legal de São Bernardo (SP), o corpo da vítima passou por exames de DNA e necropsia. A família de Ana Paula está muito abalada e o corpo da PM será enterrado na tarde desta terça (7), em São Paulo.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte de Ana e o filho dela escreveu: “Foi a mulher mais batalhadora que eu já vi, obrigado por tudo, te amo”.

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

