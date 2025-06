Mulher perde controle do carro e invade loja em Santo André Dois funcionários ficam feridos após veículo invadir estabelecimento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h18 ) twitter

Mulher passa mal ao volante, invade e destrói loja em Santo André (SP)

Uma mulher perdeu o controle do carro ao tentar estacionar na calçada em frente a uma loja em Santo André, São Paulo. Ela relatou ter passado mal durante a manobra, resultando na colisão com a loja.

Dois funcionários ficaram feridos: um homem e uma mulher foram levados ao hospital mais próximo e estão em estado de saúde estável. A motorista não sofreu ferimentos. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente.

