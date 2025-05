Mulher perde R$ 97 mil em golpe de reconciliação amorosa Vítima de São Paulo foi enganada por esquema criminoso na internet Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher perde R$ 97 mil após buscar ajuda em site que prometia 'trazer o amor de volta'

Rosa, uma mulher de São Paulo, perdeu R$ 97 mil após cair em um golpe na internet que prometia trazer seu ex-marido de volta. Separada há dois anos, ela encontrou uma golpista online chamada Joana, que prometeu realizar rituais para a reconciliação. Emocionalmente abalada, Rosa fez várias transferências bancárias até perceber que havia sido enganada.

Inicialmente, Rosa pagou R$ 800, mas as exigências financeiras aumentaram rapidamente. Envolvida nas falsas promessas, ela contraiu dívidas para atender às demandas da golpista. Em apenas 15 dias, transferiu um total de R$ 97 mil.

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o caso como estelionato. Descobriu-se que Joana fazia parte de um esquema envolvendo outras três pessoas, que também receberam parte do dinheiro transferido por Rosa. Apesar das intimações, os envolvidos não compareceram para prestar depoimento.

Determinada a recuperar o dinheiro perdido e quitar suas dívidas, Rosa desistiu de tentar reconquistar o marido. A investigação continua enquanto o site usado no golpe foi retirado do ar e republicado com outro nome.

‌



Assista em vídeo - Mulher perde R$ 97 mil após buscar ajuda em site que prometia ‘trazer o amor de volta’

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!