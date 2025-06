Mulher relata corpo no autódromo antes de empresário ser encontrado morto Polícia investiga ligação sobre corpo em Interlagos antes de descoberta de cadáver Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h07 ) twitter

Caso Adalberto: mulher alerta sobre corpo em Interlagos (SP) antes de empresário ser achado morto

Uma mulher contatou a Polícia Militar um dia antes do corpo do empresário Adalberto Junior ser descoberto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ela afirmou que um corpo estava sendo ocultado no local, informação que teria sido passada por seu marido, funcionário do autódromo. Após a descoberta do corpo, a mulher alegou que havia se enganado.

Adalberto Junior, que participava de um evento de motociclismo, foi encontrado morto em um buraco de obra no autódromo. O corpo estava sem calça e tênis, mas com o capacete ainda na cabeça. A perícia inicial indicou escoriações superficiais e morte por compressão torácica. A polícia aguarda exames adicionais para determinar se Adalberto estava inconsciente ou sob influência de substâncias.

