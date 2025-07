Onça invade residência em Cambé (PR) e mobiliza forças de segurança Animal foi capturado por bombeiros e Força Verde após surpreender moradores Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h45 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h45 ) twitter

Onça invade casa no Paraná e se esconde embaixo de mesa

Uma onça foi encontrada em uma casa no bairro Jardim Santa Isabel, em Cambé, Paraná, causando alvoroço entre os moradores. O animal entrou por um portão aberto, transpassou uma janela e pulou para o quintal de uma residência vizinha, onde se escondeu sob uma mesa. Durante o incidente, duas crianças estavam na casa.

O Corpo de Bombeiros, já em busca do felino, rapidamente isolou a área e chamou a Força Verde para ajudar na captura. A onça, um macho, aparentava estar assustada e em busca de refúgio. Após ser sedada, foi levada para uma clínica veterinária em Londrina para avaliação.

O evento mobilizou a comunidade local, com muitos moradores indo até o local para acompanhar a operação. A presença do animal em área urbana surpreendeu as equipes de resgate, que geralmente lidam com animais silvestres menores. Após a avaliação veterinária, a onça será levada para uma área de mata afastada da cidade.

