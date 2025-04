Onça pintada ataca caseiro no Pantanal Animal rondava a região há um mês antes do ataque fatal Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Onça pintada ataca e mata caseiro no Pantanal

No Pantanal, em Touro Morto, Mato Grosso do Sul, Jorge Ávalo, de 60 anos, foi atacado por uma onça pintada enquanto trabalhava em um pesqueiro. O ataque ocorreu enquanto ele coletava mel próximo à mata; seus restos mortais foram encontrados a 280 metros do local, na toca do felino.

A onça já havia sido vista rondando a área por cerca de um mês antes do ataque. Imagens gravadas por Jorge e seu cunhado mencionavam a presença do animal. A Polícia Militar Ambiental foi acionada após um pescador identificar rastros da onça. As buscas, dificultadas pelo acesso restrito, contaram com equipes de Corumbá, Miranda e Aquidauana.

Durante a operação de resgate, a onça atacou novamente, ferindo um dos membros da equipe. A investigação busca entender as causas do ataque, considerando fatores como escassez de alimento e comportamento territorialista do animal. Especialistas destacam a importância de não alimentar animais silvestres, prática que pode atrair predadores e aumentar o risco de ataques.

Assista em vídeo - Onça pintada ataca e mata caseiro no Pantanal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!