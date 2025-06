Padrasto de Larissa Manuela confessa assassinato motivado por ciúmes Diego Sanches admite crime após criança mencionar traição Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h06 ) twitter

Caso Larissa Manuela: padrasto confessa crime em depoimento e diz que tinha medo de traição

Diego Sanches confessou em depoimento ter assassinado Larissa Manuela, de 10 anos, dentro de casa. Ele afirmou que a ação foi desencadeada por ciúmes e medo de traição após a menina mencionar que ele havia sido traído pela mãe dela, Adenúzia.

No depoimento, Diego relatou dificuldades emocionais devido a relacionamentos passados marcados por traições. O conflito com Adenúzia começou quando ela alterou a senha do celular durante sua ausência em São Sebastião, gerando desconfiança. Ao retornar, ele questionou Larissa sobre essa mudança e recebeu uma confirmação de suas suspeitas, levando-o a atacá-la com uma faca.

Após o crime, Diego fugiu e descartou a faca em uma lixeira. Ele foi preso posteriormente e permanece detido à disposição da justiça enquanto o caso segue sob investigação.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: padrasto confessa crime em depoimento e diz que tinha medo de traição

