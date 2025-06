Padrasto de Larissa Manuela é investigado por assassinato em Barueri (SP) Diego Sanches Magalhães é suspeito do homicídio da menina de 10 anos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h23 ) twitter

Veja o que se sabe sobre o assassinato da menina Larissa Manuela

A polícia investiga Diego Sanches Magalhães, padrasto de Larissa Manuela, como o principal suspeito do assassinato da menina de 10 anos encontrada morta em Barueri, São Paulo. Larissa foi esfaqueada 16 vezes dentro de casa. Diego nega envolvimento e afirma ter estado no trabalho no momento do crime.

Diego foi chamado para prestar depoimento três vezes e teve roupas apreendidas pela polícia. A mãe da menina revelou que o padrasto estava com ela na noite anterior ao crime, mas saiu irritado após ela se recusar a mostrar o celular. Testemunhas afirmam que Diego realizou entregas no dia do assassinato, mas a polícia busca confirmar seu paradeiro na manhã do crime.

A Justiça ainda não aceitou o pedido de prisão temporária de Diego. A mãe e o padrasto não têm contato desde o ocorrido. A arma do crime não foi encontrada, mas a perícia tenta identificar o tipo de faca usado. A investigação continua com objetivo de esclarecer o caso e determinar a verdade dos fatos.

