Padrasto de Larissa Manuela é levado para novo depoimento em Barueri Diego foi escoltado por policiais após prestar esclarecimentos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h48 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h48 )

Padrasto da menina Larissa Manuela presta novo depoimento na delegacia

O padrasto de Larissa Manuela, uma menina de 10 anos encontrada morta em sua residência em Barueri, São Paulo, foi conduzido à delegacia para prestar um novo depoimento. Ele saiu da delegacia acompanhado por policiais, o que gerou especulações sobre seu destino.

O caso ganhou atenção após a descoberta de dois bilhetes na residência do suspeito, um deles contendo um pedido de desculpas à mãe da vítima. A polícia investiga o envolvimento de Diego, que alegou que os bilhetes estavam relacionados a questões pessoais do casal. A ausência de sinais de arrombamento na cena do crime levanta a hipótese de que o autor seja alguém próximo à vítima.

