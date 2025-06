Padrasto presta novo depoimento em Barueri sobre caso Larissa Manuela Carro do suspeito será periciado no mesmo dia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h01 ) twitter

Caso Larissa Manuela: suspeito do crime, padrasto da menina morta é ouvido pela quarta vez

Diego, padrasto de Larissa Manuela, foi levado à delegacia de Barueri para prestar seu quarto depoimento sobre a morte da menina. Escoltado por policiais em uma viatura descaracterizada e outra convencional, ele continua como principal suspeito do crime.

Apesar de dois pedidos de prisão terem sido negados pela Justiça, a polícia investiga novas informações obtidas em depoimentos anteriores. O advogado de Diego afirmou que ele não está preso, apenas participando de uma averiguação.

No mesmo dia do depoimento, o carro de Diego será submetido a perícia técnica. As autoridades buscam esclarecer divergências nas declarações anteriores do suspeito durante o interrogatório conduzido pelo delegado responsável pelo caso.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: suspeito do crime, padrasto da menina morta é ouvido pela quarta vez

