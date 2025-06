Pai de Larissa Manuela destaca inconsistências nos depoimentos do padrasto Cícero acredita que Diego é responsável pelo assassinato da filha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h45 ) twitter

Pai de Larissa Manuela diz que depoimentos do padrasto da menina são contraditórios

Cícero, pai de Larissa Manuela, falou sobre as investigações do assassinato de sua filha. Ele destacou contradições nos depoimentos de Diego, padrasto da jovem, apontando que ele deu versões conflitantes sobre seu paradeiro no dia do crime. Além disso, mencionou um bilhete encontrado na casa de Diego pedindo perdão à ex-esposa.

Cícero expressou sua crença de que Diego cometeu o crime e mencionou que outras pessoas inicialmente suspeitas foram descartadas pela polícia. Ele relatou que uma testemunha hesitou em depor devido ao medo de exposição pública.

O pai também comentou sobre a relação entre Larissa e Diego, afirmando que ela nunca demonstrou medo dele. Para Cícero, Diego é o único suspeito devido ao conhecimento exclusivo sobre a porta aberta da casa no dia do crime. Ele espera que a investigação leve à justiça.

Assista ao vídeo - Pai de Larissa Manuela diz que depoimentos do padrasto da menina são contraditórios

