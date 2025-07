Pai enfrenta acusações graves após morte da filha nos EUA Luciano Fratolin aguarda audiência sob custódia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso suspeito de matar a filha durante viagem aos Estados Unidos

Luciano Fratolin está detido sob acusação de homicídio em segundo grau e ocultação de cadáver após a morte de sua filha Melina durante uma viagem de férias aos Estados Unidos. Inicialmente, ele afirmou às autoridades que a criança havia desaparecido enquanto estavam em uma loja de conveniência.

O corpo de Melina foi encontrado próximo a um lago, e a causa da morte foi identificada como asfixia seguida de afogamento. A polícia confrontou o relato de Luciano após encontrar inconsistências em suas declarações, além de câmeras de segurança que não corroboraram com sua versão dos fatos.

Luciano, que possui dívidas financeiras e estava atrasado com a pensão alimentícia da filha, permanece sob custódia enquanto aguarda uma audiência marcada para sexta-feira. As redes sociais refletem a revolta das pessoas com a situação, lamentando a tragédia e questionando as motivações de Luciano.

Assista ao vídeo - Homem é preso suspeito de matar a filha durante viagem aos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!