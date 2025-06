Pedro Severino volta para casa após acidente grave Jogador do Red Bull Bragantino surpreendeu ao se recuperar de morte encefálica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h00 ) twitter

Jogador de futebol que sofreu acidente de carro volta para casa após passar 98 dias no hospital

Pedro Severino, jogador de futebol de apenas 19 anos do Red Bull Bragantino, voltou para casa após passar 98 dias internado em um hospital de Ribeirão Preto devido a um grave acidente automobilístico. A caminho do centro de treinamento do clube, o motorista do veículo adormeceu ao volante, resultando em uma colisão com um caminhão. Enquanto o motorista e outro passageiro saíram ilesos, Pedro foi socorrido em estado crítico.

Durante sua internação, os médicos chegaram a decretar morte encefálica. Contudo, momentos antes de desligarem os aparelhos, Pedro surpreendeu a todos com um gesto simples: ele tossiu. Esse sinal reacendeu as esperanças entre a equipe médica e seus familiares. A recuperação de Pedro foi acompanhada por uma equipe multidisciplinar composta por intensivistas e neurologistas.

Filho do ex-jogador Lucas Severino, Pedro foi revelado nas categorias de base do Botafogo-SP e agora enfrenta um novo desafio em sua jornada rumo à recuperação completa. O acidente ainda está sob investigação como lesão corporal culposa devido à falha do motorista.

