Perfuração na bexiga após cirurgia de útero deixa mulher em estado grave Juliene Soares de Souza enfrenta complicações no Hospital Grajaú Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h02 )

Mulher passa por cirurgia para retirar o útero e acaba com a bexiga perfurada

Juliene Soares de Souza, de 40 anos, foi submetida a uma cirurgia para retirada do útero no Hospital Grajaú, em São Paulo, devido a um mioma que causava hemorragias. Após o procedimento, ela recebeu alta, mas retornou ao hospital com dores intensas. Exames revelaram uma perfuração na bexiga.

A paciente passou por três cirurgias adicionais para corrigir o problema, mas ainda está internada em estado grave na UTI, respirando com ajuda de aparelhos. A família acusa negligência médica devido à falta de um neurologista no hospital e questiona a comunicação sobre os riscos dos procedimentos.

Um especialista consultado destaca a importância do cuidado durante operações ginecológicas devido à proximidade da bexiga. Caso ocorra um dano, é crucial agir rapidamente para evitar complicações como infiltração de urina no abdômen.

Assista em vídeo - Mulher passa por cirurgia para retirar o útero e acaba com a bexiga perfurada

