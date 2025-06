Perícia usa geolocalização para investigar morte de empresário em São Paulo Antenas de telefonia ajudam a identificar presença no local do crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h56 ) twitter

O perito Ricardo Caires, contratado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, explicou no Balanço Geral como a geolocalização pode esclarecer a morte do empresário Adalberto. Utilizando sinais de antenas de telefonia, é possível rastrear a localização de celulares próximos ao local do crime.

Caires detalhou que as estações captam sinais dos celulares, permitindo determinar quem estava perto de Adalberto após ele afirmar que iria embora às 20h30. A polícia já solicitou a quebra de sigilo telefônico para analisar esses dados.

Perito explica como a geolocalização dos celulares pode ajudar a esclarecer morte de empresário

