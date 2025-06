Menino de 10 anos gasta cerca de R$ 12 mil do cartão da mãe em jogos, sem a permissão dela

Um menino de 10 anos gastou cerca de R$ 12 mil do cartão da mãe em uma plataforma de jogos virtuais, sem o consentimento dela. Felipe, que é irmão do cantor e influenciador Davi Kneip, gastava o dinheiro com os jogos e apagava as notificações do celular. Davi publicou nas redes sociais um vídeo da mãe descobrindo o que Felipe fez. O caso reacendeu o debate sobre a falta de supervisão dos pais às atividades dos filhos na internet, que podem ser extremamente nocivas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!