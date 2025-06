Perito detalha investigação sobre morte de empresário em São Paulo Adalberto Júnior desapareceu após evento em Interlagos; laudos periciais são aguardados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perito analisa cenários que envolvem a morte de Adalberto Júnior na zona sul de São Paulo

O perito criminal Ugo Frugoli participou do programa Balanço Geral para explicar as estratégias investigativas sobre a morte de Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos. Ele destacou a importância do perfil geográfico para mapear os trajetos feitos pela vítima e pelos suspeitos, crucial para entender a dinâmica do crime.

Adalberto era dono de uma rede de óticas na Grande São Paulo e desapareceu em maio após um evento no autódromo. As autoridades esperam que laudos periciais esclareçam as circunstâncias da morte, incluindo possíveis lesões internas. A Polícia Civil continua analisando depoimentos e perfis dos envolvidos para afunilar os suspeitos.

Novos depoimentos, como o de Rafael, amigo de Adalberto, são aguardados no Palácio da Polícia para avançar nas investigações. A conclusão dos laudos deverá fornecer mais detalhes sobre a causa da morte e ajudar na identificação dos responsáveis.

Assista ao vídeo - Perito analisa cenários que envolvem a morte de Adalberto Júnior na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!