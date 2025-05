Polícia Civil amplia investigação sobre sumiço de empresário em Cravinhos (SP) Dois homens são investigados por envolvimento no crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h13 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h13 ) twitter

Polícia identifica novo suspeito no caso do desaparecimento de empresário no interior de SP

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o desaparecimento de Nelson Carreira Filho, empresário visto pela última vez em Cravinhos (SP). Dois homens, Tadeu e Marlon, foram identificados como suspeitos no caso. Tadeu já foi ouvido e teria admitido participação na ocultação do corpo e no transporte do veículo de Nelson até a capital paulista. Marlon, que ainda não foi localizado, é apontado como o responsável pelo assassinato.

O corpo do empresário teria sido jogado em um rio na cidade de Miguelópolis (SP), segundo relatos de testemunhas. A polícia acredita que uma divergência comercial entre Nelson e Marlon pode ter motivado o crime. A Justiça já recebeu pedidos de prisão para os dois suspeitos, enquanto as investigações continuam. Policiais da capital estão no interior de São Paulo para auxiliar nas buscas e no andamento do caso.

