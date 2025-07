Polícia Civil avança em investigação do caso Adalberto com novos depoimentos Cinco suspeitos são ouvidos, incluindo lutador de jiu-jitsu detido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h23 ) twitter

Polícia Civil coleta depoimentos de cinco investigados no caso Adalberto; um deles está preso

A Polícia Civil de São Paulo intensificou as investigações sobre a morte do empresário Adalberto Júnior, colhendo depoimentos de cinco suspeitos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Entre eles estão três seguranças que trabalhavam no evento onde o empresário foi encontrado morto no Autódromo de Interlagos. Um dos suspeitos é um lutador de jiu-jitsu, considerado o principal suspeito e já detido.

A causa da morte foi identificada como asfixia mecânica, possivelmente provocada por um golpe mata-leão. Além dos depoimentos, a polícia está cumprindo mandados de busca e apreensão em São Paulo para coletar materiais que possam esclarecer o caso. Uma coletiva de imprensa está programada para as 16h para fornecer novas informações sobre o andamento das investigações.

