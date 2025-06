Polícia Civil recupera alianças roubadas em operação em São Paulo 16 alianças foram apreendidas antes de serem fundidas em lojas de ouro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h15 ) twitter

Polícia procura vítimas de ladrões de alianças em SP; 16 joias foram recuperadas

A Polícia Civil de São Paulo recuperou 16 alianças furtadas durante uma operação que incluiu 21 mandados de busca e apreensão na capital paulista. Um homem influente no comércio ilegal de joias na rua do Ouro foi preso. As alianças estavam prestes a serem derretidas em lojas que comercializam materiais de ouro.

Algumas joias possuem gravações com nomes e datas, facilitando a identificação pelos donos. A polícia solicita que pessoas que reconheçam suas alianças visitem a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), munidas de documentos como fotos antigas, certidões de casamento ou notas fiscais para comprovar a posse das joias.

O delegado responsável enfatiza a importância das vítimas procurarem a polícia mesmo sem boletim de ocorrência inicial, visando não só recuperar bens materiais, mas também resgatar o valor emocional dessas peças.

