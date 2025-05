Polícia de São Paulo realiza operações contra quadrilhas de roubo de motos e pedofilia Ações simultâneas resultaram em sete prisões e apreensão de um adolescente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h13 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia realiza duas operações contra quadrilhas ligadas a roubos de moto e a crimes de pedofilia

A polícia de São Paulo deflagrou duas operações simultâneas contra quadrilhas criminosas. A primeira operação, realizada no centro da cidade, focou em um grupo especializado em roubos de motocicletas, resultando na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente. Esses criminosos abordavam motociclistas em semáforos usando violência para roubar os veículos.

A segunda operação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e mirou crimes relacionados à pedofilia e pornografia infantil. Seis indivíduos foram presos; quatro deles em flagrante com material pornográfico em seus computadores. Um dos suspeitos alegou ter baixado as imagens por curiosidade sobre como era cometer um crime. As buscas continuam ao longo do dia, podendo resultar em novas prisões.

Assista em vídeo - Polícia realiza duas operações contra quadrilhas ligadas a roubos de moto e a crimes de pedofilia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!