Polícia desmantela rede de tráfico de droga de luxo no Espírito Santo Operação mira tráfico de haxixe paquistanês em cinco cidades do estado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h40 )

Quadrilha que comercializava droga 'gourmet' é desmantelada no ES

A Polícia Federal realizou uma operação em cinco cidades do Espírito Santo para desmantelar uma rede de tráfico que comercializava haxixe paquistanês, conhecido como PAK. Este produto sofisticado é destinado a consumidores de alto poder aquisitivo. Durante a operação, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, resultando na detenção de nove pessoas.

O PAK é uma forma modificada e mais potente de haxixe, produzido no Paquistão com técnicas específicas sem solventes. A droga entra no Brasil por rotas marítimas e aéreas e é distribuída por chefes de facções criminosas diretamente para clientes abastados.

O mercado brasileiro é um dos maiores consumidores de maconha no mundo, tornando-se lucrativo para a venda dessa droga de luxo. Além das prisões, a operação resultou na apreensão de três carros, uma moto e uma arma de fogo.

Assista em vídeo - Quadrilha que comercializava droga ‘gourmet’ é desmantelada no ES

