Polícia intensifica busca por suspeito da morte de estudante da USP Viaturas do DHPP foram mobilizadas para cumprir mandado de prisão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h07 )

Caso Bruna: imagens mostram suspeito fugindo do local onde corpo de estudante da USP foi encontrado

A polícia de São Paulo está intensificando as buscas pelo suspeito envolvido na morte da estudante Bruna Oliveira, encontrada morta em um estacionamento na zona leste da cidade. Viaturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito, cuja identidade já foi confirmada pelas autoridades.

Durante as investigações, uma perícia no local onde o corpo foi encontrado trouxe novas evidências. Imagens de segurança mostram um indivíduo fugindo do local, mas a baixa qualidade do vídeo dificultou a identificação inicial. Apesar disso, a polícia conseguiu identificar o suspeito e busca sua prisão.

A expectativa é que a captura ocorra em breve, proporcionando um sentimento de justiça para a família de Bruna. As autoridades estão sendo cautelosas na divulgação das informações para não prejudicar as investigações em andamento. A equipe da RECORD continua acompanhando o caso para trazer mais atualizações.

Caso Bruna: imagens mostram suspeito fugindo do local onde corpo de estudante da USP foi encontrado

