Polícia investiga morte de agente na Favela do Fogaréu

RESUMO DA NOTÍCIA Polícia Civil investiga a morte do investigador Rafael Moura da Silva na Favela do Fogarel.

Rafael foi baleado por um sargento da ROTA durante uma operação simultânea com a Polícia Civil.

A reconstituição do incidente utiliza tecnologia avançada como scanner 3D para mapear a cena do crime.

Investigações buscam esclarecer falhas nos procedimentos, com famílias e colegas contestando a versão oficial.

Polícia faz mapeamento na Favela do Fogaréu, onde agente foi morto

A Polícia Civil realiza uma reconstituição na Favela do Fogaréu, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, para investigar a morte do investigador Rafael Moura da Silva. Durante uma operação no local, Rafael foi baleado por um sargento da Rota. A ação contou com pelo menos 15 viaturas para garantir a segurança dos envolvidos.

O incidente ocorreu durante operações simultâneas entre a Polícia Civil e a Rota, que não estavam cientes uma da outra. O investigador estava à paisana e portava um crachá de identificação. A reconstituição, realizada três semanas após o ocorrido, utiliza tecnologia avançada como scanner 3D para mapear a cena.

A investigação busca esclarecer se houve falhas nos procedimentos ou comunicação entre as equipes policiais. Famílias e colegas contestam a versão oficial de que Rafael foi confundido com um suspeito. As conclusões serão baseadas nas evidências coletadas no local e nos depoimentos das partes envolvidas.

