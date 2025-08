Polícia usa scanner 3D para investigar morte de policial em SP Reconstituição na Favela do Fogaréu busca esclarecer incidente com tecnologia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h37 ) twitter

Polícia faz mapeamento em comunidade de SP onde policial civil foi morto por sargento da Rota

A Polícia de São Paulo realiza uma reconstituição na Favela do Fogaréu, Capão Redondo, após a morte de um investigador da Polícia Civil por um sargento da Rota. A investigação utiliza um scanner 3D para capturar dados detalhados da viela onde ocorreu o incidente. Este equipamento registra a área em três dimensões, auxiliando na análise das operações simultâneas que resultaram na tragédia.

Os dados coletados serão comparados com as imagens da câmera corporal do policial envolvido na operação. Um esquema de segurança com 15 viaturas foi montado no local, além do uso de um cão farejador para auxiliar nas investigações. Esta reconstituição é crucial para elucidar os acontecimentos que levaram à morte do investigador.

