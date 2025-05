Policiais e moradores entram em confronto na Favela do Moinho Polícia usa balas de borracha durante demolições em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais e moradores entram em confronto durante manifestação na Favela do Moinho, em São Paulo

Na Favela do Moinho, em São Paulo, um confronto ocorreu entre policiais e moradores durante uma manifestação contra a demolição de casas. A polícia estava cumprindo uma ordem judicial, utilizando balas de borracha e bombas de efeito moral. Os manifestantes reagiram atirando pedras nos agentes.

A chegada da polícia para executar as demolições gerou resistência dos moradores, que temem perder suas moradias. Durante o embate, várias pessoas foram detidas, enquanto mais reforços policiais chegavam ao local.

A situação permanece tensa na favela, com a comunidade expressando preocupação quanto ao futuro de suas residências. As autoridades continuam no local para garantir a execução da ordem judicial.

Assista em vídeo - Policiais e moradores entram em confronto durante manifestação na Favela do Moinho, em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!