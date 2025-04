Policial aposentado reage a assalto e mata suspeito em padaria de São Paulo Ricardo Abreu, filho de dentista renomado, era cliente do estabelecimento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 15h48 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h48 ) twitter

Homem tenta assaltar padaria, atira em funcionária e é morto por policial em SP

Um assalto em uma padaria no bairro Jaçanã, zona norte de São Paulo, terminou com a morte do suspeito, Ricardo Abreu de Toledo, após ser baleado por um policial civil aposentado. Ricardo, conhecido na região e filho de um dentista influente, tentou realizar o roubo utilizando uma pistola registrada no nome do pai.

Durante a tentativa de assalto, Ricardo entrou na padaria com a arma e anunciou o crime disparando um tiro para o alto, causando pânico entre os presentes. Um policial que estava no local reagiu rapidamente, atirando nas costas do suspeito, que morreu na hora. A funcionária do caixa foi atingida levemente no braço e já recebeu alta hospitalar.

A polícia investiga a motivação do crime, já que Ricardo vinha de uma família financeiramente estável e não tinha histórico criminal. Relatos indicam que ele tinha problemas psicológicos e tomava medicamentos controlados. Exames toxicológicos serão realizados para verificar se ele estava sob efeito de substâncias no momento do crime. A investigação também busca determinar se Ricardo agiu sozinho ou sob influência externa.

