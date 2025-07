Policial que matou marceneiro em SP será julgado por homicídio doloso Justiça acata pedido do Ministério Público para reclassificar caso como homicídio doloso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h37 ) twitter

Justiça de São Paulo classifica caso de marceneiro morto como homicídio doloso

O caso do jovem marceneiro Guilherme Dias, morto após ser confundido com um assaltante na zona sul de São Paulo, foi reclassificado pela Justiça como homicídio doloso. A mudança foi solicitada pelo Ministério Público, que apontou intenção de matar por parte do policial Fábio Almeida ao efetuar o disparo.

O incidente ocorreu no dia 4 de julho, quando Guilherme foi atingido na cabeça enquanto corria para o ponto de ônibus após sair do trabalho. O policial, fora de serviço, alegou ter reagido a uma tentativa de assalto por dois homens em uma moto. Durante a reação, o tiro acertou Guilherme e feriu outra pessoa levemente. O policial foi afastado das funções e enfrentará julgamento no tribunal do júri.

Assista ao vídeo - Justiça de São Paulo classifica caso de marceneiro morto como homicídio doloso

