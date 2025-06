Proibição do serviço de mototáxi em São Paulo gera novas audiências Encontros no Plenário da Câmara discutirão o futuro do serviço Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h13 ) twitter

Audiências públicas vão definir se serviço de mototáxi voltará a funcionar na capital paulista

A prefeitura de São Paulo proibiu novamente o funcionamento do serviço de mototáxi na cidade, resultando em divergências com as empresas do setor. Estão agendadas duas audiências públicas para tratar do assunto, ambas no Plenário da Câmara Municipal.

A primeira reunião acontecerá no dia 5 de junho, às 15h, enquanto a segunda está marcada para o dia 12 de junho. A assessoria de imprensa da Câmara Municipal não forneceu informações sobre os temas a serem discutidos ou os convidados que participarão dos encontros.

