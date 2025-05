Protesto em São Paulo fecha linha de trem após demolições Confronto entre manifestantes e polícia ocorre na Favela do Moinho Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h37 ) twitter

Manifestantes bloqueiam linha de trem após demolições na Favela do Moinho

Moradores da Favela do Moinho, em São Paulo, protestaram após a demolição de seis casas condenadas pela Prefeitura, bloqueando uma linha de trem com fogo em pedaços de madeira. O clima era tenso, com crianças chorando nas proximidades devido ao nervosismo gerado pela situação. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas e restabelecer a ordem.

A manifestação começou por volta das 11h30 da manhã, quando os moradores insatisfeitos atearam fogo na linha 8 Diamante. As equipes conseguiram apagar as chamas inicialmente, mas o fogo foi reacendido posteriormente. A tropa de choque e a ROCAM foram mobilizadas para conter os ânimos dos manifestantes.

