Protesto por morte de catador bloqueia rodovia no Rio Manifestantes exigem investigação sobre desaparecimento de Rafael Silva Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h36 )

Manifestantes ateiam fogo e fecham rodovia em protesto por catador morto por vigilante no RJ

Moradores fecharam a rodovia Rio-Magé em protesto contra a morte do catador Rafael Silva. Ele foi supostamente morto por um vigilante conhecido como França, que cobrava uma taxa para permitir que catadores trabalhassem no lixão. Marcas de sangue foram encontradas no local da agressão, mas o corpo ainda não foi localizado.

Os manifestantes pedem uma investigação rápida e eficaz para apurar a responsabilidade do vigilante e possíveis cúmplices na cobrança ilegal. Durante o protesto, pneus foram queimados, gerando fumaça que reduziu a visibilidade na rodovia. A polícia interveio e negociou a liberação parcial da via.

A comunidade local está indignada com a situação dos catadores, que enfrentam dificuldades financeiras e condutas abusivas. A pressão busca garantir uma acusação sólida contra os responsáveis pela morte de Silva.

