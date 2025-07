Quadrilha ataca carros com pedras na Marginal Tietê Dois veículos foram atacados na ponte da Freguesia do Ó Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h14 ) twitter

Seis homens atacam carros com pedras na Marginal Tietê, em São Paulo

Na Marginal Tietê, em São Paulo, dois veículos foram atacados por uma gangue que lança pedras nos carros. Os incidentes ocorreram na ponte da Freguesia do Ó. Um guarda civil metropolitano prestou assistência a uma das vítimas e identificou seis suspeitos sob o viaduto. Os criminosos fugiram antes que pudessem ser detidos.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial na Lapa. As vítimas optaram por não se pronunciar, mas relatos indicam que esses ataques são comuns na região. A polícia recomenda que as vítimas busquem segurança e contatem as autoridades imediatamente em caso de ataque.

