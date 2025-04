Quadrilha especializada em roubo de farmácias é alvo de operação policial em São Paulo Operação busca cinco suspeitos por roubos de medicamentos de alto custo na capital e Osasco (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 15h02 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h02 ) twitter

Operação policial mira criminosos especializados em assaltos a farmácias em São Paulo

Em São Paulo e Osasco (SP), uma operação policial visa capturar cinco membros de uma quadrilha especializada no roubo de medicamentos caros. Entre os suspeitos está um adolescente. Farmácias tornaram-se alvos frequentes desses criminosos, que buscam remédios armazenados em cofres devido ao seu alto valor, variando entre R$ 800 e R$ 3 mil.

As farmácias enfrentam significativos prejuízos e têm aumentado investimentos em segurança, com câmeras e profissionais especializados. Um exemplo extremo é uma farmácia que foi roubada doze vezes pela mesma quadrilha. Os assaltantes frequentemente se passam por clientes ou realizam arrastões, chegando a assaltar o mesmo estabelecimento duas vezes no mesmo dia.

Os crimes impactam comerciantes e consumidores. O custo dos medicamentos pode aumentar para cobrir as perdas sofridas pelos varejistas. Essa situação criou um mercado clandestino para medicamentos roubados, especialmente aqueles usados no tratamento de diabetes e emagrecimento, vendidos ilegalmente a preços reduzidos.

