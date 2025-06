Queda de balão em Boituva resulta em morte e prisão do piloto Piloto sem licença tem prisão decretada após tragédia aérea Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h22 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h22 ) twitter

Piloto de balão que caiu e matou psicóloga em SP tem prisão preventiva mantida pela Justiça

Um trágico acidente ocorreu durante um voo de balão em Boituva, São Paulo, resultando na morte da psicóloga Juliana Alves Prado, de 27 anos. O piloto, Fábio Salvador Pereira, que não possuía licença para voos de grande porte, teve sua prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

A tragédia aconteceu depois que o piloto decidiu prosseguir com o passeio mesmo após a prefeitura cancelar uma competição de balões devido à instabilidade climática. O balão transportava 33 pessoas e caiu na zona rural de Capela do Alto após percorrer 25 km. Testemunhas relataram que o balão estava voando muito baixo momentos antes do acidente.

Juliana estava comemorando o Dia dos Namorados com seu marido durante o passeio. Infelizmente, ela não sobreviveu à queda, enquanto seu marido e outros dois passageiros foram hospitalizados. As investigações apontam para uma série de irregularidades, incluindo a operação ilegal da empresa responsável pelo balão.

As autoridades, incluindo a Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), estão investigando as causas do acidente. A prisão do piloto foi justificada pela operação inadequada e sem licenciamento do equipamento aéreo. A Força Aérea Brasileira também está envolvida na apuração das causas para prevenir futuros desastres aéreos semelhantes.

