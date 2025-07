Rapper Oruam enfrenta novas acusações de tentativa de homicídio no Rio Denúncia envolve arremesso de pedras contra policiais durante operação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h33 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil do Rio denunciou Oruam por tentativa de homicídio qualificado.

Acusação envolve o arremesso de pedras pesadas contra policiais durante operação.

O rapper enfrenta um total de oito acusações criminais, incluindo tráfico de drogas.

Oruam está sob prisão preventiva e sua libertação depende de decisão judicial.

Rapper Oruam é denunciado por tentativa de homicídio qualificado no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro denunciou o rapper Oruam e William Matheus Viana Rodrigues Vieira ao Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado. Durante uma operação policial na casa de Oruam, pedras pesadas foram arremessadas contra agentes, configurando risco de morte.

As investigações indicaram que as pedras, pesando até 4,5 quilos, foram lançadas de uma altura de aproximadamente 4,5 metros. O incidente poderia ter resultado em mortes entre os policiais envolvidos. Com esta nova acusação, Oruam agora enfrenta um total de oito acusações criminais, incluindo tráfico de drogas e desacato à autoridade.

O rapper está sob prisão preventiva, que não requer julgamento imediato. A libertação depende da aprovação de um habeas corpus pela Justiça. Este caso destaca a atenção pública sobre Oruam e pode influenciar outros artistas do mesmo gênero musical.

