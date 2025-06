Roubo milionário de botox no Aeroporto de Guarulhos Carga avaliada em R$ 7 milhões foi levada por criminosos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h48 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h48 ) twitter

Ladrões furtam carga milionária de botox no Aeroporto de Guarulhos

Uma carga de toxina botulínica, conhecida como botox e avaliada em R$ 7 milhões, foi roubada no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O produto veio da Holanda e estava destinado a uma empresa em Barueri, São Paulo. Criminosos renderam o motorista do caminhão durante o roubo.

O assalto ocorreu em uma área pública do aeroporto destinada ao estacionamento de caminhões. Pelo menos cinco criminosos participaram da ação, rendendo tanto o motorista quanto um conferente. Os ladrões usaram tickets da empresa para acessar a carga.

O motorista foi obrigado a ligar para a empresa alegando um problema na trava do baú do caminhão, permitindo que os criminosos tivessem acesso ao produto. Após transferirem a carga para outro caminhão, escoltaram o veículo até a rodovia Presidente Dutra. As vítimas foram mantidas em cativeiro temporariamente antes de serem liberadas.

Este incidente remonta a outro roubo milionário no mesmo aeroporto em 2019, envolvendo uma carga de ouro. O aeroporto informou que o roubo atual ocorreu em uma área pública e está colaborando com as autoridades nas investigações. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

